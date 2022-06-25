Публикации о выходе украинских войск из Северодонецка, которые в социальных сетях и мессенджерах появились еще до официального сообщения Минобороны, сорвали запланированную Киевом «военную операцию», заявила замглавы военного ведомства Анна Маляр.

Она отметила, что именно из-за гражданских лиц, публикующих раньше времени сведения о действиях ВСУ, «запланированное в Северодонецке» реализовать так и не удалось. При этом Маляр не стала раскрывать тайну, что же именно планировал украинский Генштаб.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что претензии Маляр должна предъявлять не столько гражданским лицам, столько Пентагону и киевскому ставленнику в ЛНР Сергею Гайдаю. Потому что именно они неоднократно озвучивали информацию об отходе украинской армии из Северодонецка еще несколько дней назад.