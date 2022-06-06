Британские ученые из Университета Шеффилда создали магнитные оболочки, которые способны, находясь в крови пациента, бороться с раком груди и простаты.

Эксперты из Великобритании разрабатывают технологии в двух направлениях. Одна из них направлена на создание вирусов, которые будут бороться с раком, а вторая основана на использовании почвенных бактерий, которые производят специальные магнитные частицы.

Один из авторов исследования рассказал о принципе работы новой технологии: “Суть нашего подхода довольно проста: мы используем бактерии в качестве транспорта. Сначала мы берем вирусы, борющиеся с раком, а затем разрабатываем быстрые способы их доставки к опухоли. Это двойной подход, который имеет огромный потенциал”.

Сейчас онколитические вирусы используются в основном для борьбы с меланомой, раком кожи. Для остальных форм онкологии их использование проблематично, так как иммунная система начинает их уничтожать. Поэтому исследователи хотят создать “магнитные чехлы” для вирусов, которые позволят им быстро достигать опухоль через кровь.