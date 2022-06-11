Жителям 15 из 16 районов Шанхая придется в обязательном порядке сдавать ПЦР-тесты из-за новой вспышки Covid-19. 10 июня в ходе тестирования было выявлено 9 бессимптомных носителей коронавируса, а также 7 человек, подхвативших инфекцию.

Кроме того, власти Шанхая возобновили локдаун, который был снят 1 июня. Тогда жители достаточно бурно отреагировали на отмену карантина и отпраздновали это событие народными гуляниями еще с ночи.

Напомним, что на всей территории Китая работает так называемое «правило нулевой терпимости» к носителям коронавирусной инфекции. Оно означает, что человек с положительным ПЦР-тестом однозначно уходит на самоизоляцию. То же самое относится к тем, кто контактировал с зараженным.