Исследователи Кентерберийского университета в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) разработали автономный подводный дрон, который способен серьезно изменить технологию вылова мидий и морских гребешков. Об этом сообщает официальный сайт университета. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Дрон, или автономный подводный аппарат (AUV), способен обследовать колонии мидий и гребешков с настолько высокой точностью, что может определить их размер, состояние здоровья и обнаружить любых сопутствующих вредителей, что избавляет добытчиков морепродуктов от часов дорогостоящей и трудоемкой ручной работы, отметил руководитель исследования профессор Ричард Грин.

Профессор Грин подчеркивает, что ручные выборочные проверки колоний мидий очень дороги, а более частые недорогие обследования с использованием автономного дрона помогут минимизировать затраты и оптимизировать сроки сбора.

«Точно так же, используя робота-манипулятора, дрон может собирать только гребешки правильного размера, оставляя после себя здоровый запас и здоровое морское дно. Это важно, поскольку нынешний преобладающий способ ловли морских гребешков с помощью невода полностью разрушает экологию морского дна», – отметил Грин.

Простой в управлении AUV, с которым легко справится даже новичок, может также использоваться для широкого круга других подводных работ. Например, он способен дистанционно проверять состояние подводных сооружений, таких как опоры причалов, и использоваться при выращивании лосося для сканирования сетей на наличие отверстий. На данный момент подобные периодические проверки выполняются вручную водолазами и представляют собой достаточно опасную, дорогостоящую и трудоемкую задачу.

«Самое важное в автономных дронах то, что они снижают стоимость работ и устраняют нехватку рабочей силы. Можно легко и быстро собирать более точную информацию, чтобы помочь в принятии важных решений, будь то здоровье запасов или проверка на наличие каких-либо инвазивных морских вредителей», – отметил профессор Грин.

Считается, что это первый автономный подводный дрон, разработанный Новой Зеландией. Исследовательская группа Кентерберийского университета тесно сотрудничала с Cawthron Institute (крупнейшим научным сообществом Новой Зеландии в сфере экологии) и с NIWA (Национальный институт водных и атмосферных исследований).

«Мы считаем, что наш дрон может широко использоваться не только здесь, но и во всем мире. Мы в состоянии быстро разрабатывать соответствующие прототипы и новые приложения», – заявил профессор Грин. По его словам, в сравнении с разработками в области автономных сельскохозяйственных роботов и воздушных дронов, подводная морская среда гораздо более враждебна и сложна, она предполагает учитывать давление водной массы, видимость, связь, навигацию и позиционирование в условиях практической недоступности GPS.