Жителей города Даньдун, который находится недалеко от границы с Северной Кореей, просят закрывать окна, когда дует ветер. Именно его порывы власти считают причиной нескольких крупных вспышек заболеваемости коронавирусом.

Как пишет Bloomberg, в Даньдуне с населением более двух миллионов человек приняты жёсткие антиковидные ограничения: людям не разрешают даже покидать свои жилые комплексы. Однако несмотря на принятые меры эпидбезопасности, новые заражения коронавирусом продолжают фиксироваться. При этом большинство инфицированных, по данным Центра по контролю за заболеваниями, не покидали жильё. Кроме этого, медики не смогли отследить цепочки заражений.

Таким образом, власти города пришли к мнению, что причиной роста заболеваемости стал ветер, который дует со стороны КНДР. Недавно там тоже заявляли о вспышках коронавируса. В этой связи гражданам, которые проживают в непосредственной близости от границы с КНДР, рекомендуют принимать тщательные меры предосторожности. В том числе не открывать окна, когда ветер дует с юга, то есть со стороны реки, которая проходит по границе с Северной Кореей.