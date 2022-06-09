читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жителей города Даньдун, который находится недалеко от границы с Северной Кореей, просят закрывать окна, когда дует ветер. Именно его порывы власти считают причиной нескольких крупных вспышек заболеваемости коронавирусом.

Как пишет Bloomberg, в Даньдуне с населением более двух миллионов человек приняты жёсткие антиковидные ограничения: людям не разрешают даже покидать свои жилые комплексы. Однако несмотря на принятые меры эпидбезопасности, новые заражения коронавирусом продолжают фиксироваться. При этом большинство инфицированных, по данным Центра по контролю за заболеваниями, не покидали жильё. Кроме этого, медики не смогли отследить цепочки заражений.

Таким образом, власти города пришли к мнению, что причиной роста заболеваемости стал ветер, который дует со стороны КНДР. Недавно там тоже заявляли о вспышках коронавируса. В этой связи гражданам, которые проживают в непосредственной близости от границы с КНДР, рекомендуют принимать тщательные меры предосторожности. В том числе не открывать окна, когда ветер дует с юга, то есть со стороны реки, которая проходит по границе с Северной Кореей.

Вам может понравиться

Опубликованы последствия ракетного удара ВКС РФ по аэродрому в Харьковской области

Портал «Русская весна» опубликовал фотографии последствий ракетного удара по украинскому аэродрому Коротич в Харьковской области. На них видно, что данный объект больше не пригоден для эксплуатации. На брифинге Минобороны РФ

Вблизи поселка Заиченко офицеры ВСУ оставили без поддержки 1 500 морпехов

Российский военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о том, что рядом с поселком Заинченко, который находится под контролем сил ДНР, офицерами ВСУ были брошены около 1 500 морпехов. Подробности передает SM

На российский патрульный корабль установили дополнительный боевой модуль для защиты от БПЛА и крылатых ракет

На одном из российских патрульных кораблей появился дополнительный модуль «Тор-М2КМ», который, по сообщению портала Avia.Pro, предназначен для защиты от ударов ВСУ с применением крылатых ракет и беспилотных аппаратов. Авторы отмечают,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |