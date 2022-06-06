Рынок КНР является одним из самых крупных для американской корпорации Apple, однако в первом квартале продажи ряда устройств оказались неудовлетворительными. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Canalys.

Издание MyDrivers сообщает, что по данным специалистов, за первые три месяца года в Китае продали 1,2 миллиона планшетов iPad. Для китайского рынка это нетипично низкий показатель. Обычно за это же время продают почти на 30 процентов больше этих гажджетов.

Эксперты связывают падение с тем, что компания Apple направила универсальные компоненты для своих устройств на поддержку производства смартфонов iPhone 13-й модели. К такому шагу американскую корпорацию подтолкнули сокращения поставок комплектующих, уверены эксперты.

Проблемы с поставками сейчас наблюдаются по всему миру. Об этом говорит тот же китайский рынок. За первый квартал этого года продажи планшетов всех компаний в КНР сократились более чем на 10%.