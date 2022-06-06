В наши дни умные ручки разрабатываются для самых разных целей, от преобразования рукописных заметок в цифровые изображения до внесения нужных пометок на фотографиях и документах. Интернет-издание Interesting Engineering (IE) предложило перечень 7 смарт-ручек, наилучшим образом подходящих для особых, но достаточно типичных потребностей множества пользователей. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Умная ручка (smartpen) – идеальный компромисс, когда нужны простота ведения заметок от руки в сочетании с удобством ведения цифровых записей. Но с таким количеством этих устройств на рынке, как выбрать то, которое подходит именно вам? Это зависит от того, для чего вы намерены его использовать.

Ручка для сканирования и перевода текстов Birgus

Birgus Pen поддерживает 112 языков как голосового, так и текстового онлайн-перевода, и 55 языков – в режиме сканирующего перевода. Автономный сканирующий перевод выдается на китайском, английском и японском языках. Гаджет способен сканировать до 3000 символов в минуту и почти мгновенно переводить текст. Портативный перьевой сканер имеет точность распознавания до 98%, сканирует несколько строк текста и может работать с такими текстовыми носителями, как бумага, цифровые экраны и этикетки. Устройство оснащено большим 3,5-дюймовым сенсорным дисплеем в комплекте.

Электронная ручка-переводчик Weinsentking

Weinsentking имеет функции сканирующего и голосового перевода, извлечения текста, записи и словарной библиотеки внутри. В случае отсутствия сети можно использовать только функции перевода и сканирования, без включения многих дополнительных возможностей. Точность сканирования – до 98%. Устройство-переводчик поддерживает 112 языков, из которых 77 могут одновременно поддерживать трансляцию голосового перевода, а остальные 35 выдают только текстовый перевод.

Сканер Scanmarker Air

С помощью Scanmarker Air ускоряет процесс суммирования и набора ключевых предложений, которые были отмечены при чтении книг и документов. Устройство отпечатывает текст в 20 раз быстрее, чем при обычном вводе, числа и символы мгновенно появляются в выбранном компьютерном или мобильном приложениях без каких-либо дополнительных действий. Встроенная функция преобразования текста в речь читает текст во время сканирования, что также служит эффективным инструментом для запоминания, позволяющим лучше понять отсканированный материал. Поддерживается перевод более чем на 40 языков.

Умная ручка Livescribe Symphony

Livescribe дает дополнительные возможности мгновенного резервного копирования, контента, которым легко делиться, и транскрипцию рукописного текста, чтобы превратить заметки в доступную для поиска копию. Писать с помощью Livescribe можно в любой «фирменной» записной книжке, которая сохраняет тексты, аудиозаписи и рисунки, преобразуемые в цифровой формат с помощью бесплатного приложения.

Apple Pencil II

Apple Pencil второго поколения – подходящий аксессуар для всех, кто пытается качественно рисовать или проектировать на совместимом iPad. Благодаря малой задержке, точности до пикселя и чувствительности к наклону и давлению он превращается в гибкий инструмент для творчества, кисть, уголь или карандаш. Устройство магнитно крепится к iPad mini (6-го поколения), iPad Pro и iPad Air, заряжается по беспроводной сети и позволяет менять инструменты простым двойным касанием.

Pen Instant Translator

Connect Pen – чрезвычайно точный и быстрый многоязычный цифровой маркер для распознавания текста, который идеально подходит для студентов и профессионалов. Кроме того, он очень прочный и легкий, с долговечным встроенным перезаряжаемым аккумулятором. Можно прослушать готовый текст в голосовом формате через устройство iOS, Android, ПК с Windows или Mac после его сохранения. Для резервного копирования доступно сохранение текста в выбранном облачном приложении.

Bluetooth-ручка Neo Smartpen N2

Neo Smartpen N2 оснащен встроенной камерой, которая захватывает ваши рукописные тексты и преобразует их в цифровые документы, когда ручка синхронизируется с приложением Neo Studio. Корпус изготовлен из алюминия и нержавеющей стали, чтобы хорошо противостоять ударам и царапинам. Гаджет имеет 90 МБ встроенной памяти, что позволяет перенести сохраненные данные рукописного ввода позже на другие устройства.