В диагностике онкологических заболеваний в будущем могут произойти изменения. Выявлять раковые клетки будут с помощью технологии, которую разработают на основе работы мозга саранчи. Учёные из США выяснили, что насекомое способно распознавать раковые клетки по запаху.

Во время эксперимента специалисты хирургическим путём получили доступ к мозгу насекомого. Затем подключили электроды к тому отделу, который отвечает за обоняние. После этого к саранче подносили разные виды здоровых и раковых клеток. Когда подопытное насекомое “чуяло рак”, это отражалось на электрограмме. По словам учёных, это доказывает, что саранча способна определять опухоли по запаху.

Эксперименты на этом не заканчиваются. Теперь исследователи хотят определить, какие именно рецепторы насекомого отвечают за обнаружение рака. Впоследствии это может помочь создать их синтетические аналоги, которые смогут определять раковые опухоли.