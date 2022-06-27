читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В диагностике онкологических заболеваний в будущем могут произойти изменения. Выявлять раковые клетки будут с помощью технологии, которую разработают на основе работы мозга саранчи. Учёные из США выяснили, что насекомое способно распознавать раковые клетки по запаху.

Во время эксперимента специалисты хирургическим путём получили доступ к мозгу насекомого. Затем подключили электроды к тому отделу, который отвечает за обоняние. После этого к саранче подносили разные виды здоровых и раковых клеток. Когда подопытное насекомое “чуяло рак”, это отражалось на электрограмме. По словам учёных, это доказывает, что саранча способна определять опухоли по запаху.

Эксперименты на этом не заканчиваются. Теперь исследователи хотят определить, какие именно рецепторы насекомого отвечают за обнаружение рака. Впоследствии это может помочь создать их синтетические аналоги, которые смогут определять раковые опухоли.

Вам может понравиться

Каждая пятая компания в России пожаловалась на финансовый ущерб от хакеров

Имиджевый или финансовый ущерб получили почти 40 процентов российских компаний в 2021 году. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование “Мегафона”. Сотовый оператор провёл опрос среди представителей 400 компаний

Исследователи изобрели теплопроводник, который упростит освоение космоса и других планет

Исследователи из Школы инженерии и прикладных наук Университета Вирджинии (США) открыли способ создания универсального теплопроводника с перспективой создания более энергоэффективных электронных устройств, экологичных зданий и для освоения космоса. Об этом

Исследователи в США открыли возможность 3D-печати «органической электроники»

Исследовательская группа в Университете Хьюстона (США) разработала технологию многофотонной литографии органических полупроводниковых устройств для 3D-печати гибких электронных схем, биосенсоров и биоэлектроники. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |