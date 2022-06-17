Чашка чая, как выяснилось, может рассказать многое о том, в каком регионе был собран урожай чайных листьев и какие насекомые его населяют. В обычных чайных пакетиках из супермаркета исследователи нашли ДНК более 3 тысяч видов членистоногих. Такими выводами поделились немецкие учёные.

Целью их исследования был ответ на вопрос, можно ли по высушенным образцам определить, какие насекомые контактировали с растением. Как выяснилось, можно, причём довольно подробно. В одном из чайных пакетиков учёные нашли ДНК сразу 200 видов насекомых. Всего же, изучив несколько образцов чая и сушёных трав, удалось выделить ДНК 3,2 тысяч членистоногих.

Никаких особых сенсаций данные не преподнесли – в чайных пакетиках находили ДНК тех насекомых, которые были характерны для того региона, где был собран урожай. Впрочем, иногда попадались образцы членистоногих, которые обитают в складских помещениях и на производствах для сушки трав.

Исследования кроме научного могут иметь и практическое значение. Методом определения ДНК, который предложили учёные, можно, к примеру, отслеживать нелегальные растительные продукты или следить за развитием сельскохозяйственных растений.