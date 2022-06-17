Последствия заражения коронавирусной инфекцией для многих людей не проходят бесследно. В России увеличилось число пациентов с неврологическими расстройствами, которые проявились после ковида (болезни, которую вызывает коронавирус). Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова – сообщает РИА “Новости”.

По словам Скворцовой, речь прежде всего идёт о тех пациентах, которые перенесли ковид в тяжёлой форме. У части из них наблюдаются нарушения в системе кровообращения, из-за чего нередки случаи, когда ковид идёт в сочетании с инсультами.

Кроме этого, эксперт обозначила частые неврологические симптомы, которые отмечаются у пациентов, которые переболели ковидом. Основной из них – астения (синдром хронической усталости). Он проявляется у 85% пациентов. Далее следуют “мозговой туман” (так специалисты называют состояние сознания, когда сложно выполнять когнитивно сложные задачи) – он встречается у 81% пациентов, а также головная боль, от которой страдают почти 70% человек, перенёсших ковид в тяжёлой форме.