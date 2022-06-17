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Издание Nature Communications рассказало о крошечных роботах, могут плавать и ползать в различных средах организма человека, чтобы доставить лекарственные препараты в нужное место. Авторы публикации сообщили, что для создания этих беспроводных амфибий инженеры Стэндфордского университета использовали технику оригами Креслинга.

Эта схема применяется уже не в первый раз. Ранее на ее основе был создан робот-гусеница, который применялся для биопсии и эндоскопии. Однако новое устройство обладает серьезными преимуществами, так как может не только перемещаться по всем внутренним органам, но еще и плавать в жидкостях организма.

Беспроводной робот перемещается внутри организма в разобранном виде, используя магнитные поля. Добираясь до цели, он складывается в своеобразную гармошку и выдавливает нужный препарат.

В настоящий момент устройство проходит предварительные испытания, после чего разработчики намерены начать его тестирование на животных.

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