Ученые из Южного медицинского университета в Гуаньчжоу выяснили, что даже сладкий кофе способен положительно влиять на продолжительность жизни. Подробнее об этом открытии они рассказали в статье для издания Annals of Internal Medicine.

Проведенные ранее исследования показали, что употребление кофе и более длительная продолжительность жизни связаны между собой. Но оставался открытым вопрос, влияет ли на этот эффект сахар в напитке.

В ходе исследования были проанализированы медицинские записи из хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. Люди, который пили большое количество несладкого кофе на протяжении семи лет, снижали риск раней смерти минимум на 16%. А вот риск для тех, кто пил кофе с сахаром, снижался на 29%.

Ученые говорят о том, что не стоит отказываться от сахара в напитке, но при этом нужно ограничивать его количество. Нельзя пить слишком сладкий кофе постоянно.