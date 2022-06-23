читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследовательская группа из Дрезденского технического университета в Германии впервые смогла создать и продемонстрировать в действии высокоэффективный органический биполярный транзистор. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Изобретение транзистора в 1947 году в Bell Laboratories открыло век микроэлектроники и произвело крупную технологическую революцию. Сперва были изобретены так называемые биполярные транзисторы, в которых переносу тока способствуют носители отрицательного и положительного заряда. Позже их дополнили и созданные униполярные полевые транзисторы.

В дальнейшем повышение производительности за счет все более компактного масштабирования кремниевой электроники в нанометровом диапазоне значительно ускорило обработку данных. Однако эта очень жесткая технология мало подходит для новых типов гибких электронных компонентов, таких как сворачиваемые в трубку телевизионные дисплеи или различные медицинские устройства.

В последние годы в центре внимания оказались транзисторы из органических материалов. Органические полевые транзисторы впервые были представлены еще в 1986 году, но их производительность и сегодня все еще сильно отстает от кремниевых компонентов.

Теперь исследовательской группе под руководством профессора Карла Лео и доктора Ханса Клеманна из Дрезденского технического университета впервые удалось продемонстрировать высокоэффективный органический биполярный транзистор. Решающее значение для этого имело использование высокоупорядоченных тонких органических слоев.

В отчете об исследовании, опубликованном в Nature, указано, что эта новая технология во много раз быстрее, чем предыдущие органические транзисторы. Впервые подобные компоненты достигли рабочих частот в гигагерцовом диапазоне (т. е. способны совершать более миллиарда операций переключения в секунду).

Доктор Шу-Джен Ванг, руководивший проектом вместе с доктором Майклом Савацки, отметил, что «первая реализация органического биполярного транзистора была большой проблемой, поскольку нам нужно было создавать слои очень высокого качества и новые структуры. Однако, превосходные параметры компонента вознаграждают эти усилия».

Профессор Карл Лео добавил к сказанному выше, что исследователи «думали об этом устройстве в течение 20 лет, и я очень рад, что теперь мы смогли продемонстрировать его с новыми высокоупорядоченными слоями. Органический биполярный транзистор и его потенциал открывают совершенно новые перспективы для органической электроники, так как они также делают возможными сложные задачи по обработке и передаче данных».

Возможные будущие приложения на основе нового типа транзисторов включают в себя, например, интеллектуальные патчи, оснащенные датчиками, которые обрабатывают данные датчиков локально и передают данные наружу по беспроводному каналу. Органические биполярные транзисторы также могут решать сложные задачи обработки и передачи данных на гибких электронных элементах, например, для данных электрокардиограммы (ЭКГ).

Вам может понравиться

Крупные российские ритейлеры начали ввозить электронику по “серой схеме”

Технику и электронику по схеме параллельного импорта начали ввозить крупные российские ритейлеры. Первыми эту информацию подтвердили в сети магазинов “Связной” – пишет газета “Коммерсантъ”. Уточняется, что скоро на прилавках торговой

Стартап в США разработал новый процесс создания экологичной биоразлагаемой ткани из микробов

Компания Modern Synthesis представила новую технологию, позволяющую производить экологичный устойчивый биотекстиль из микробов путем их простого «плетения» и «выращивания». Об этом сообщает онлайн-журнал Yanko Design. Перевод основных положений публикации представлен

В MIT сконструировали электролюминесцентных летающих микророботов

Вдохновленные светлячками, Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) в США создали микророботы размером с насекомое, способные излучать свет во время полета, что позволяет отслеживать их движения и поддерживать связь. Об этом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |