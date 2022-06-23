Исследовательская группа из Дрезденского технического университета в Германии впервые смогла создать и продемонстрировать в действии высокоэффективный органический биполярный транзистор. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Изобретение транзистора в 1947 году в Bell Laboratories открыло век микроэлектроники и произвело крупную технологическую революцию. Сперва были изобретены так называемые биполярные транзисторы, в которых переносу тока способствуют носители отрицательного и положительного заряда. Позже их дополнили и созданные униполярные полевые транзисторы.

В дальнейшем повышение производительности за счет все более компактного масштабирования кремниевой электроники в нанометровом диапазоне значительно ускорило обработку данных. Однако эта очень жесткая технология мало подходит для новых типов гибких электронных компонентов, таких как сворачиваемые в трубку телевизионные дисплеи или различные медицинские устройства.

В последние годы в центре внимания оказались транзисторы из органических материалов. Органические полевые транзисторы впервые были представлены еще в 1986 году, но их производительность и сегодня все еще сильно отстает от кремниевых компонентов.

Теперь исследовательской группе под руководством профессора Карла Лео и доктора Ханса Клеманна из Дрезденского технического университета впервые удалось продемонстрировать высокоэффективный органический биполярный транзистор. Решающее значение для этого имело использование высокоупорядоченных тонких органических слоев.

В отчете об исследовании, опубликованном в Nature, указано, что эта новая технология во много раз быстрее, чем предыдущие органические транзисторы. Впервые подобные компоненты достигли рабочих частот в гигагерцовом диапазоне (т. е. способны совершать более миллиарда операций переключения в секунду).

Доктор Шу-Джен Ванг, руководивший проектом вместе с доктором Майклом Савацки, отметил, что «первая реализация органического биполярного транзистора была большой проблемой, поскольку нам нужно было создавать слои очень высокого качества и новые структуры. Однако, превосходные параметры компонента вознаграждают эти усилия».

Профессор Карл Лео добавил к сказанному выше, что исследователи «думали об этом устройстве в течение 20 лет, и я очень рад, что теперь мы смогли продемонстрировать его с новыми высокоупорядоченными слоями. Органический биполярный транзистор и его потенциал открывают совершенно новые перспективы для органической электроники, так как они также делают возможными сложные задачи по обработке и передаче данных».

Возможные будущие приложения на основе нового типа транзисторов включают в себя, например, интеллектуальные патчи, оснащенные датчиками, которые обрабатывают данные датчиков локально и передают данные наружу по беспроводному каналу. Органические биполярные транзисторы также могут решать сложные задачи обработки и передачи данных на гибких электронных элементах, например, для данных электрокардиограммы (ЭКГ).