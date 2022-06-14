читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа ученых из крупнейшего японского вуза – Токийского технологического института (Tokyo Tech) – смогла разработать и создать прототип устройства с беспроводным электропитанием, способное работать с сигналами стандарта 5G. Об этом сообщает научный портал Eurekalert. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Потенциал беспроводной передачи энергии миллиметрового диапазона как решения для массового Интернета вещей наконец-то был реализован исследователями из Tokyo Tech, которые создали устройство для одновременной передачи электроэнергии и сигнала 5G. Трансивер для сетевого сигнала 5G полностью питается от беспроводной сети и имеет высокую эффективность преобразования мощности на больших расстояниях и углах.

По мере того, как сети 5G начинают все более распространяться, ожидается связанное с этим увеличение масштабов сети Интернета вещей и, соответственно, растет потребность в устройствах с беспроводным питанием, которые могут работать с сигналами стандарта 5G. Но производство таких устройств столкнулось трудностями, основные причины которых – короткие расстояния передачи и фиксированное направление, с которого можно получить питание.

Теперь группа ученых из Токийского технологического института под руководством доцента Ацуши Ширане сообщила о создании передатчика-приемника с беспроводным питанием для сетей 5G, который решает эти проблемы. Их выводы были представлены на симпозиуме IEEE 2022 года.

Доктор Ширане поясняет: «Система беспроводной передачи энергии миллиметрового диапазона – многообещающее решение для масштабного Интернета вещей. Мы смогли совершить прорыв, создав приемопередатчик 5G с высокой эффективностью на больших углах и расстояниях».

Прототип трансивера, созданный командой Tokyo Tech, является первым в своем роде. Устройство имеет два режима: режим приема и режим передачи. В режиме приема устройство принимает сигнал 5G и сигнал питания миллиметрового диапазона. Последний активирует устройство и обеспечивает его электропитанием. Затем устройство переходит в режим передачи и отправляет сигнал 5G обратно в том же направлении, откуда оно изначально его получило.

Таким образом, подобное устройство может легко обмениваться данными и быть частью Интернета вещей, не нуждаясь в отдельной розетке или батарее, в отличие от подавляющего большинства современных девайсов. Принимающее устройство может генерировать энергию в широком диапазоне углов и расстояний и, таким образом, не страдает от проблем, с которыми сталкивались предыдущие устройства с беспроводным питанием.

В конечном итоге, с такими компактными устройствами, которые требуют минимального обслуживания и дополнительной инфраструктуры, сеть Интернета вещей можно легко расширить. Доктор Ширане заключает: «Это был первый в мире одновременный прием силовых и коммуникационных сигналов с управлением лучом. Мы искренне верим, что подобные технологии могут революционизировать сеть Интернета вещей и освободить ее от оков, которые сковывают ее сегодня».

Вам может понравиться

Самый быстрый суперкомпьютер в Европе запустят в Финляндии

Суперкомпьютер Lumi поможет людям проводить сложные вычисления, которые могут значительно продвинуть вперёд знания о климатических изменениях или в области диагностирования рака на ранних стадиях. Аппарат станет самым быстрым в Европе.

Сетевые ресурсы ВГТРК подверглись хакерской атаке

Сайт Вести.ru и стриминговая платформа “Смотрим” 12 июня временно были заблокированы. На ресурсы, которые принадлежат Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), были совершены хакерские атаки. По данным самой компании, на восстановление работы

Россияне избавляются от консолей PlayStation и Xbox

С уходом из России Sony и Microsoft россияне начали массово продавать игровые приставки этих компаний. Число соответствующих объявление выросло с начала марта на 40%. Такие данные приводит газета “Известия”, ссылаясь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |