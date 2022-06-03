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Комтранс Петербурга опубликовал в своем официальном сообществе в социальной сети пост, посвященный поэтапному переходу на безналичную оплату за проезд на наземных маршрутах в рамках НМТО.

На первом этапе транспортной реформы оплата карточками за проезд действовала на 97 автобусных маршрутах. При этом жители города с 1 апреля постоянно сталкиваются со сбоями в работе валидаторов или их отсутствием в салонах автобусов, несмотря на то, что там есть специальные оранжевые наклейки.

«В новых автобусах нет кондукторов. Пассажиры самостоятельно оплачивают проезд сразу после входа в салон любым действующим видом электронных проездных билетов: картой «Подорожник», льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом», — отметили в Комитете по транспорту Петербурга.

Пользователи ВК напомнили в комментариях под этим постом о проблемах, которые команда Беглова не смогла решить за 2 месяца транспортной реформы. Люди возмущаются, что из-за неработающих валидаторов и невозможности оплачивать проезд наличными им приходится ездить в автобусах «зайцами», рискуя опозориться и быть оштрафованными при встрече с контролерами.

Многих возмутило, что в новых автобусах при оплате проезда «Единой картой петербуржца» снимается 60 рублей, а не 40, как при использовании «Подорожника».

Смольный не способен организовать оплату проезда в общественном транспорте

Петербуржцы также сообщили о сложностях с активацией средств на электронных проездных билетах. Это, наряду с неработающими или отсутствующими валидаторами, создает проблемы с передвижением по городу.

Смольный не способен организовать оплату проезда в общественном транспорте

Второй этап перехода на НМТО в Петербурге начался с 1 июня. Он сопровождается проблемами из-за плохого информирования о тарифах и одновременного использования в автобусах валидаторов двух образцов: нового и старого. Многих возмущает увеличение времени ожидания транспорта на остановках, необходимость делать пересадки, сомнительное качество и неудобство новых автобусов, неработающий тариф «60 минут», невозможность оплаты проезда наличными и другие проблемы.

Член Общественной палаты РФ, председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов подчеркнул, что неработающий тариф «60 минут» — это нарушение прав петербуржцев, которые вынуждены переплачивать за вторую и последующие поездки, несмотря на обещанные Смольным льготы.

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