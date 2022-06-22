В Сети появился новый клип от бессменного лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на песню «Не Зорро». В композиции музыкант жестко высмеивает признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова*, бежавшего из страны после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.

Публициста, регулярно поливающего грязью Россию, музыкант упрекнул не только в русофобии, но и за попытку получить украинское гражданство. О том, что Невзоров* подал документы на получение паспорта гражданина Украины, стало известно в конце мая.

«Без особенных затрат он к любому бы залез. Укром стать хотел пират, чисто шкурный интерес. Вот не нужно только охов, мол остер он как кинжал. Он хохлов держал за лохов, как и нас за них держал», – спел Шуров в новом клипе.

На сам факт бегства Невзорова* из страны музыкант также жестко раскритиковал, напомнив, что до «Зорро» публицисту очень далеко.

«Храбр он не по летам. Смелость чисто журналиста», —констатировал Шнуров в песне.

Не обошел стороной музыкант и тот факт, что Невзоров* давно дружит с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

«Друг Беглова самый лучший, петербургский чингачгук. Нужно убежать из рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно, да. Усмехаясь он не ропщет, нету темы, где он слаб. Был бы наш режим попроще – взяли бы в Камеди Клаб», — спел музыкант.

СМИ неоднократно указывали на то, что петербургский градоначальник состоит в приятельских отношениях с журналистом-русофобом. По некоторым данным, глава Петербурга даже пытался оттянуть момент ареста недвижимости Невзорова* в рамках уголовного дела по статье о фейках.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.