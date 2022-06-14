Суперкомпьютер Lumi поможет людям проводить сложные вычисления, которые могут значительно продвинуть вперёд знания о климатических изменениях или в области диагностирования рака на ранних стадиях. Аппарат станет самым быстрым в Европе. Его планируют запустить в Финляндии, говорится в соответствующем сообщении Еврокомиссии.

По заверениям разработчиков, Lumi станет самым энергоэффективным, но в то же время мощным компьютером. Его производительность составит 550 петафлопс, то есть он сможет производить 550 миллионов миллиардов вычислений за одну секунду. Для пользователей из Европы он станет доступен в сентябре.

В данном случае речь идёт о специалистах. Пользоваться суперкомпьютером будут в основном учёные из десяти государств, которые входят в соответствующий консорциум Европейского совместного предприятия по высокопроизводительным вычислениям со странами Европы.

Ожидается, что вычислительные мощности Lumi будут связаны с другими суперкомпьютерами, которые уже действуют в ряде европейских государств.