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Признанный в России иноагентом Александр Невзоров* даже после бегства из страны не перестает получать миллиардную прибыль с размещения рекламы в петербургском метро.

Журналист Невзоров в марте этого года стал фигурантом уголовного дела по факту распространения ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ на территории Украины в ходе российской спецоперации. Во избежание тюремного наказания блогер спешно покинул территорию страны.

Будучи за границей, Невзоров выражает поддержку украинским националистам и бойцам «Азова» (в отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело). Однако ненависть к России и ее руководству не помешала иноагенту публично поздравить своего друга губернатора Петербурга Александра Беглова с днем рождения.

Видимо, такая дружба связана с тем, что Беглов не препятствует связанной с Невзоровым компании «Метроном» зарабатывать большие деньги на рекламе в петербургском транспорте. Подчеркнем, что каждый год прибыль организации, которая установила в Северной столице монополию, составляет более семи миллиардов рублей.

Беглова, видимо, не волнует и тот факт, что деятельность «Метронома» наносит существенный ущерб репутации Петербурга. Для него приоритетнее является помощь другу. Это является лишним доказательством того, что градоначальник находится в очень теплых отношениях со сбежавшим иноагентом.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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