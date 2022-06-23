читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Через полгода российские сервера World of Warplanes от компании Wargaming перестанут существовать. Возможность совершать микротранзакции уже отключили, а сами серверы станут недоступны в декабре. Об этом пишет издание “Чемпионат.com”

Ранее студия Wargaming ушла из России и передала оперирование своими проектами World of Tanks и World of Warships в стране одной из российских компаний. Но, похоже, развивать ещё одну игру там не намерены.

Издание уточняет, что в целом, World of Warplanes не слишком популярна у игроков по сравнению с другими проектами студии. В частности, по данным игровой платформы Steam, пиковое число игроков не превышает в ней 700 человек.

Тем не менее прощаться навсегда со своим аккаунтом в “Мире самолётов” пока рано. Разработчики игры в скором времени пообещали рассказать, как перенести аккаунт с российского сервера на европейский.

Вам может понравиться

Дуров: Telegram хватит 3% подписок, чтобы покрыть свои расходы

Если Premium-подписку в Telegram оформит всего 3% от всех пользователей, этого хватит, чтобы покрыть все расходы мессенджера. Об этом его основатель Павел Дуров рассказал  у себя в телеграм-канале. Дуров отметил,

Samsung обвинили в махинациях при проведении тестов на качество для телевизоров

Во время проведения тестов телевизоры от Samsung показывают картинку лучше, чем при повседневном использовании. Такой вывод содержится в двух независимых исследованиях, которые провели авторы youtube-каналов HDTVTest и FlatpanelsHD. Эксперты взяли

IE: Новый материал на растительной основе способен заменить пластиковую упаковку для пищевых продуктов

В качестве экологически чистой альтернативы пластиковой пищевой упаковке ученые из Университета Рутгерса и Гарварда разработали биоразлагаемое покрытие на растительной основе, которое можно распылять на пищевые продукты, защищая их от вредных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |