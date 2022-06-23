Через полгода российские сервера World of Warplanes от компании Wargaming перестанут существовать. Возможность совершать микротранзакции уже отключили, а сами серверы станут недоступны в декабре. Об этом пишет издание “Чемпионат.com”

Ранее студия Wargaming ушла из России и передала оперирование своими проектами World of Tanks и World of Warships в стране одной из российских компаний. Но, похоже, развивать ещё одну игру там не намерены.

Издание уточняет, что в целом, World of Warplanes не слишком популярна у игроков по сравнению с другими проектами студии. В частности, по данным игровой платформы Steam, пиковое число игроков не превышает в ней 700 человек.

Тем не менее прощаться навсегда со своим аккаунтом в “Мире самолётов” пока рано. Разработчики игры в скором времени пообещали рассказать, как перенести аккаунт с российского сервера на европейский.