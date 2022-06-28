Портал «Русская весна» рассказал об ожесточенных боях, которые переместились в район Славянска на Донбассе. Там российская артиллерия громит противника, уничтожая его позиции, живую силу и технику.

Ночью ВС РФ «зажгли» над районом боевых действий так называемую «люстру», чтобы точно определять местоположение позиций ВСУ. Это позволило наносить удары, в результате которых Киев понес крупные потери.

Напомним, что боевые действия продолжаются также в окрестностях Лисичанска, где союзные силы ВС РФ и ЛНР пытаются освободить от боевиков ВСУ последний населенный пункт республики. Националисты отступают, стремясь безопасно выбраться из района, чтобы не попасть под удары российских войск.

Эксперт Владимир Евсеев ранее предположил, что на первом этапе ВС РФ установят контроль над нефтеперерабатывающим заводом в Лисичанске, а уж затем возьмут в кольцо около 5 тысяч боевиков, все еще остающихся в городе.