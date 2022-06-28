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Освобождение Лисичанска от ВСУ будет осуществляться в несколько этапов, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев журналистам портала «Украина.ру». Он отметил, что первым дело следует взять под контроль нефтеперерабатывающий завод, расположенный на окраине города.

НПЗ в ходе наступления ВС РФ может создать серьезные проблемы, поэтому его лучше освободить в первую очередь. Только после этого можно устанавливать контроль над другими районами города, постепенно окружая боевиков ВСУ.

Евсеев напомнил, что в Лисичанске, остающемся единственным городом ЛНР, который контролирует Киев, находится не менее 5 тысяч боевиков ВСУ. Поэтому зачистка от них должна осуществляться постепенно, чтобы избежать серьезных потерь. После окружения противник будет вынужден сдаться либо совершит ошибку, позволяющую легко разгромить остатки подразделений.

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