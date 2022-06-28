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Киев неоднократно заявлял, что отступление из Северодонецка предпринято для выбора более выгодных позиций в Лисичанске. Но многочисленные видеозаписи показывают, что боевики ВСУ в панике оставляют и этот город. Они бегут, забирая с собой боевую технику, стремясь ретироваться раньше, чем ВС РФ полностью захлопнут котел, пишет портал Avia.Pro.

На опубликованной сайтом записи хорошо видно, как украинские танки выезжают из Лисичанска и предельно аккуратно, чтобы не попасть под удар ВС РФ, покидают окрестности города. Отступление носит массовый характер, поэтому можно предположить, что территория ЛНР будет полностью освобождена на протяжении ближайших 24 часов.

Эксперты считают, что за Лисичанском придет очередь Славянска, где сконцентрированы крупные силы националистов ВСУ, а затем ВС РФ начнут освобождение остальной части Донецкой народной республики.

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