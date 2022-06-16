Компания Ghost Robotics внедрила в конструкцию своего робота-собаки Vision 60 систему NAUT, позволяющую машине плавать. Об этом сообщает интернет-издание Popular Science (PopSci). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Согнув ноги под телом, робот в форме собаки движется по неглубокому ручью, его передние датчики направлены вперед над поверхностью воды. Достигнув берега, ноги развернулись, и робот рванулся вперед, уже знакомо имитируя охранную собаку. Новая амфибия анонсирована в социальных сетях производителем – Ghost Robotics – и представляет четвероногий наземный дрон (Q-UGV) Vision 60, получивший в оснащение подводную силовую установку от компании Onyx Industries, которая называется Nautical Autonomous Unmanned Tail (NAUT).

ВВС США уже длительное время используют роботов Vision 60 для патрулирования своей авиабазы Тиндалл. Там четвероногие роботы-собаки показали способность двигаться по грязи и надежно держать под наблюдением периметры базы. Новое амфибийное оборудование дает возможность таким охранным роботам патрулировать порты и сопровождать войска в полевых условиях там, где не смогут пройти другие машины.

Современные роботы Q-UGV, такие как семейство машин Spot от Boston Dynamics и Vision 60, полностью электрические – они работают от батареи и могут гораздо тише передвигаться рядом с людьми или по проходимой местности. Это большое достижение концепции биомимикрии – использования машины для имитации живого существа. В основу конструкции роботов кладут вдохновленное животными тело и модифицируют его так, как это не происходит естественным путем. В частности, вариантам Spot добавили роботизированную конечность с захватом, позволяющую машине подбрасывать предметы и манипулировать дверями.

Теперь система NAUT позволяет роботу в форме собаки двигаться с помощью водометной тяги. Струя всасывает воду и выбрасывает ее с большей скоростью, позволяя Vision 60 двигаться в водоеме. Роботизированная собака с движителем NAUT может плыть в воде со скоростью до 3 узлов (5,6 км/ч), пересекая ручьи, небольшие реки и другие спокойные воды. Ресурс источника питания позволяет Q-UGV работать на полной мощности в течение примерно 35 минут.

Качества амфибии делают робота Vision 60 полезным для разведки и патрулирования в прибрежной или речной местности и, возможно, даже для использования в сложном ландшафте болот или рукавов. Для солдат и морских пехотинцев, сражающихся в пешем порядке, преодоление таких препятствий означает снижение скорости и необходимость оставить позади транспортные средства, неспособные справиться с подобными условиями. Плавучий робот-разведчик также можно использовать для поиска более безопасного места перехода через водные преграды.

Помимо системы NAUT, охранные роботы Vision 60 могут быть оснащены лидаром – инструментом, который позволяет машине отображать окружающую местность, и даже оружием, таким как версия со снайперской винтовкой, впервые представленная в 2021 году. Разумеется, установка нескольких дополнений на один и тот же робот нагружает его аккумулятор и двигатели, снижая их характеристики по сравнению со стандартной миссией, но возможность сравнительно быстрой замены и добавления модификаций делает робот полезным инструментом в самых разных обстоятельствах.

В дальнейшем повышение эффективности Vision 60 будет в значительной степени зависеть от того, насколько долго он сможет двигаться по земле и по воде на одной зарядке, а также улучшению способности точно следовать маршрутам GPS, заложенным в панель управления.

Способности усовершенствованного Q-UGV от Ghost Robotics действовать в широком диапазоне водных сценариев (в том числе для поисково-спасательных работ при наводнениях) также пока что требуют доработки. Известно, что на данный момент Vision 60 имеет степень защиты IP67, поэтому даже с NAUT он рассчитан на способность безопасно двигаться на глубине, не превышающей более 1 метра.