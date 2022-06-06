В Петербурге с 1 июля начнут работать новые расширенные платные парковки. Оплатить место для своего автомобиля горожане смогут через приложение BSTR с дополнительной комиссией в размере 5%. В дальнейшем данная система будет приносить владельцу парковок Артему Кушнареву около 5 миллионов рублей в год.

Ранее глава Комтранса Кирилл Поляков, отвечающий за проект, сообщал, что в скором времени в Петербурге появится 4 тысячи дополнительных парковочных мест, сейчас в городе уже есть более 8 тысяч мест. Профильные службы разместят платные стоянки для авто на 56 улицах.

В настоящее время провести оплату парковки можно при помощи «Паркомата», смс-сообщений или других способов. Среди них есть приложение BSTR, которым владеет петербургский предприниматель Артем Кушнарев.

Напомним, что данное приложение и система не раз становились темой для обсуждения в СМИ. К примеру, согласно утвержденному Смольным тарифу, автолюбителям придется заплатить 100 рублей за 60 минут и плюс комиссию в размере 5%. На первый взгляд сумма небольшая, но в рамках мегаполиса «в карман» бизнесмена ежемесячно будут поступать внушительные суммы — более 5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что после ухода Максима Соколова с поста вице-губернатора транспорта Петербурга выгодные контракты для Кушнарева будет согласовывать глава Комтранса Кирилл Поляков, такую версию выдвинули СМИ. Вероятно, бизнесмену придется делиться прибылью со своим покровителем в Смольном.