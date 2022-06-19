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Жители Северной столицы продолжают жаловаться Комтрансу на проблемы новой модели транспортного обслуживания (НМТО). С момента ее реализации прошло три месяца, но команда губернатора Александра Беглова до сих пор не приняла эффективных мер для доработки «сырой» реформы.

Горожане чаще всего указывают на неудобства нового общественного транспорта. Пассажиры вынуждены боле 30 минут ждать его на остановках, а в «час-пик» салоны автобусов под завязку переполнены людьми, но водители, несмотря на духоту, не включают кондиционеры.

Петербуржцы предложили Комтрансу лично ощутить все «удобства» во время поездки на общественном транспорте

Петербуржцы предложили представителям Комтранса проехать на автобусах и оценить их «удобство» на личном опыте. Пассажиры также указывают на сбои работы валидаторов и переход на оплату проезда за безналичный расчет. Многие из их считают, что после внедрения НМТО Смольный окончательно дистанцировался от населения и открыто игнорирует их мнение.

Петербуржцы предложили Комтрансу лично ощутить все «удобства» во время поездки на общественном транспорте

Транспортная реформа была запущена 1 апреля, и сразу же отметилась множеством проблем, которые так и остаются нерешенными. Второй этап перехода к НМТО, реализуемый с 1 июня, лишь добавил новые. Вместо того, чтобы обратить внимание на ситуацию, чиновники их команды Беглова занимаются популизмом.

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