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Ученые американской Медицинской школы Джонса Хопкинса подключили к мозгу парализованного человека разработанный ними интерфейс мозг-компьютер, а также роботизированные руки. Это позволило пациенту, который не способен шевелить даже кончиками пальцев, поесть самостоятельно в первый раз за три десятилетия, рассказал портал Gazeta.ru.

Созданный учеными нейроинтерфейс позволяет расшифровывать сигналы, подаваемые нейронами мозга. После этого они превращаются в команды для роботизированных рук. Так, пациент начинал совершать движения руками после подсказки от компьютера, а завершали их в правильном порядке уже подключенные к телу протезы.

Руководитель исследования Франческо Теноре сообщил, что эксперимент продемонстрировал эффективность нейроинтерфейса, который может управлять любыми искусственными частями тела и давать человеку ощущение полного контроля над ними.

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