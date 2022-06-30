Охранник администрации Пушкинского района вырвал плакат у вышедшего на пикет из-за срыва выставки о Мариуполе петербуржца

В Петербурге мужчина вышел с плакатом на пикет возле здания администрации Пушкинского района после срыва патриотической выставки «Мариуполь— битва за русский мир». Ответственность за произошедшее лежит на плечах замглавы района Татьяны Боголюбовой.

Общественник рассказал, что ему дали простоять возле здания администрации не более пяти минут. По словам петербуржца, к нему подбежал охранник, вырвал из рук плакат и убежал с ним обратно в помещение.

Напомним, что выставку «Мариуполь — битва за русский мир» организовал патриотический центр «Ленинградский доброволец». Мероприятие состоялось 26 июня, но было прервано из-за замглавы районной администрации Татьяны Боголюбовой, которая пришла в палатку с требованием убрать символику российской спецоперации на Украине. К выяснению обстоятельств инцидента подключились сотрудники ФСБ и СК РФ.

СМИ пишут, что чиновники Смольного связали произошедшее с якобы демонстрацией нежелательной символики в контексте трофеев из «украинских неонацистских формирований». Так, их почему-то не устроило качество пояснения к материалам. Эксперты, журналисты и общественники увидели в инциденте истинное лицо «патриотизма» губернатора Северной столицы Александра Беглова и его команды.