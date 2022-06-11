Американский стартап Venus Aerospace сумел привлечь уже 33 миллиона долларов на создание гиперзвукового самолета Stargazer. Компания продемонстрировала рендерные изображения пассажирского летательного аппарата, который сможет разгоняться до скорости в 9 Махов.

Сообщается, что стартап начал разработку самолета в 2020 году. Аппарат, по словам разработчиков, сможет подниматься на высоту около 52 километров и вмещать на борту 12 пассажиров. Представители компании позиционируют полет на таком самолете как космический, однако на деле это неверно, так как граница космоса в техническом смысле находится на 30-50 километров выше.

Авторы разработки рассказывают, что если современные самолеты из Лос-Анджелеса в Токио летят 11 часов, то Stargazer сможет преодолеть это расстояние всего за 1 час. При этом он будет взлетать и совершать посадку так же, как и обычный пассажирский лайнер. Разгон до гиперзвуковой скорости планируется осуществлять вне пределов населенных пунктов.

Сейчас известно, что первые испытания на земле пройдут в 2025 году. После этого начнутся летные тесты, которые займут не меньше 5 лет.