Организаторы конкурса на создание лучшего проекта благоустройства территории «Горская» обсудили итоги мероприятия на площадке Медиагруппы «Патриот». Событие с участием членов жюри, команды-победителя, а также приглашенных экспертов прошло в пятницу, 10 июня.

Победителем конкурса стал консорциум, состоящий из нескольких предприятий, включая COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH и PwC под руководством компании «Ваухаус». Как признаются участники команды победителей, добиться результата им помог профессионализм и большой опыт.

«Компания «Ваухаус» — великолепная российская фирма, специализирующаяся на урбанистке, архитектуре, различных градостроительных решениях. Моя компания образовалась в 1967 году. Она известна знаковыми объектами по всему миру. В частности, работает в России: в Севастополе, Кемерово. Великолепная «Прайсвотерхаус» сделала нам отличную финансовую модель. Этот симбиоз помог нам выиграть», — поделился мнением один из участников консорциума.

По мнению гендиректора «Мегалайн» Геннадия Корупятника, результат конкурса превзошел ожидания организаторов, поразив не только своими идеями, но и проявленным интересу к состязанию.

«В нем приняло участие очень большое количество конкурсантов. На заключительном этапе — порядка 26 консорциумов, 13 отдельных участников. В первоначальном варианте было в том числе 13 международных компаний», — пояснил Корупятник.

Он также добавил, что теперь необходимо проработать законодательные аспекты. В том числе – добиться присвоения «Горской» статуса особой экономической зоны, чтобы территория стала максимально привлекательной для бизнеса.

Проект реновации «Горской» предполагает создание новой современной городской среды, сочетающей в себе четыре кластера: культурный центр, гостинично-курортный сектор, IT-деревню и Light Industrial. Проработанный проект и макет благоустроенной территории общественности представят на Петербургском экономическом форуме 16 июня.

Напомним, что на прошлом форуме гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник и глава комитета по инвестициям в присутствии губернатора региона Александра Беглова подписали договор о реновации территории «Горская».