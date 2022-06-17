На Петербургской международной экономической конференции Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» представит импланты для головного мозга, позволяющие восстановить работу органов чувств. Подробности рассказало издание «Известия».

Представители фонда сообщили, что новые импланты возвращают слух глухим и зрение слепым. Помимо этого, они могут использоваться для корректировки неврологических нарушений и заболеваний мозга, включая болезнь Паркинсона.

Разработка системы из трех имплантов осуществляется фондом совместно с некоммерческой компанией «Сенсор-Тех». Первое изделие дает возможность непосредственно к головному мозгу подключить видеокамеры и вернуть человеку зрение. Второй элемент таким же образом передает звук в улитку внутреннего уха с микрофона.

Третий имплант включает в себя нейростимулятор и два электрода. Стимуляция мозга с их помощью осуществляется для каждого пациента индивидуально. Она облегчает состояние при синдроме Туретта, хронических болях, болезни Паркинсона.

Глава фонда Наталья Соколова рассказала, что импланты пока проходят испытания на животных. Одна из систем была ранее установлена обезьяне, что позволило подтвердить соответствие функций заявленным характеристикам. С 2024 года планируется тестирование имплантов на людях.