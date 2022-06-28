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У вирусов, поражающих желудочно-кишечный тракт, обнаружился необычный “союзник”. Им стали частицы микропластика, которые плавают в воде. В результате такой связи некоторые вирусы стали представлять более серьёзную опасность для человека. К такому выводу пришли шотландские учёные – сообщает издание Environmental Pollution.

В ходе экспериментов учёные выяснили, что рото- и норовирусы смогли прикрепляться к мельчайшим частицам микропластика и выживать в водной среде на протяжении нескольких дней. В то же время часть других вирусов (коронавирусы, вирусы гриппа и так далее) не могут этого сделать и попадая в воду уничтожаются из-за растворения их липидной оболочки.

Живучесть кишечных вирусов делает их более опасными, уверяют учёные. Часть микропластика, как правило, свободно проходит через системы очистки воды. В этой связи даже трёх дней для вируса достаточно, чтобы с помощью частиц микропластика добраться через очистные сооружения в водоёмы, а оттуда к местам массового скопления людей. Например, на пляжи. Последствия от такого проникновения могут быть крайне неприятными для здоровья людей, говорят учёные.

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