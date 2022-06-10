Жёсткие диски во многих компьютерах могут уйти в прошлое. Корпорация Microsoft призвала ряд производителей техники отказаться от хранилищ типа HDD (Hard disk drive) уже к 2023 году. Такие данные содержатся в аналитическом отчёте компании Trendfocus.

Призыв Microsoft касается не всех производителей, а только тех, которые выпускают компьютеры с предустановленной на них операционной системой Windows. В корпорации полагают, что новые версии системы будут более эффективно работать на твердотельных накопителях (SSD-дисках). При этом конкретной стратегии, как заменять НDD на SSD у производителей компьютерной техники пока нет.

Впрочем, полного отказа от жёстких дисков ждать не стоит, говорят специалисты. Та же Microsoft полагает, что НDD могут сохраниться в игровых и настольных компьютерах в качестве второго хранилища.

Между тем рынок компьютерных комплектующих постепенно идёт по пути, очерченному в Microsoft. Уже несколько лет наблюдается тенденция отказа от жёстких дисков в пользу твердотельных накопителей. Аналитики прогнозируют, что полный переход к SSD может произойти уже в 2024 году, если процесс не затормозит высокая цена на такой тип хранилищ и глобальный дефицит полупроводников.