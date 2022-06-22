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Американская компания Micron Technology заявила, что начинает пробные поставки карт памяти стандарта microSD объёмом 1,5 терабайта. До этого карточек такой вместительности не производилось.

Как следует из заявлений самой компании, новая карта памяти, получившая обозначение i400, прежде всего, предназначена для специализированного использования. Например, в камерах видеонаблюдения. Ёмкости в 1,5 терабайта хватит для того, чтобы хранить видеоматериалы, отснятые за 4 месяца, обещают в Micron.

По заверениям разработчиков, карту памяти можно эксплуатировать круглосуточно на протяжении пяти лет. При этом высокая производительность карточки позволяет одновременно записывать видео в формате 4К, а параллельно совершать с ним определённые действия: к примеру, распознавать лица или в автоматическом режиме разыскивать объекты на видеозаписи.

В Micron также утверждают, что карта будет работать при широком температурном диапазоне. Её можно использовать как при температуре минус 25 градусов, так и при температуре плюс 85 градусов по Цельсию.

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