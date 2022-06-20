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Нестандартное устройство выпустила в продажу южнокорейская компания LG. Внешне оно напоминает два обычных широкоэкранных монитора с соотношением сторон 16:9, поставленные друг на друга. Вертикальный монитор продают по цене 699 долларов.

По словам разработчиков, новое устройство – не для массового использования. Вертикальным монитором могут в первую очередь заинтересоваться разработчики программного обеспечения для смартфонов, создатели контента для социальных сетей, видеомонтажёры и так далее. Впрочем, особая форма монитора, сохраняющая больше свободного места на столе, может прийтись по вкусу и другим пользователям, которые компьютер используют для работы.

Основные характеристики модели DualUp: соотношение сторон – 16:18, разрешение 2560х2880 (диагональ 27,6 дюмов), максимальная частота обновления экрана – 60 Гц. Кроме самого монитора компания-производитель предоставляет гибкую подставку и кронштейн.

Вертикальный монитор компания LG представила ещё в прошлом году. Однако до рыночных продаж устройство добралось только сейчас.

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