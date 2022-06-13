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Фирма Camero-Tech, базирующаяся в Израиле, создала портативное высокопроизводительное устройство Xaver 1000, способное эффективно «видеть» сквозь стены. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Согласно пресс-релизу Camero-Tech, компания официально добавила в линейку своих продуктов радарную систему нового поколения, названную Xaver 1000. Новое устройство, по словам производителя, предоставит вооруженным силам, правоохранительным органам, разведывательным подразделениям и службам быстрого реагирования непревзойденные операционные возможности.

В популярном семействе продуктов Xaver предшественники текущей новинки уже приняты в оснащение элитными клиентами в военных, правоохранительных, разведывательных и поисково-спасательных приложениях в более чем 50 странах мира.

«Семейство Xaver обеспечивает значительные возможности в сборе информации, антитеррористической деятельности, спасении заложников, операциях по борьбе с наркотиками, в зонах стихийных бедствий и многих других городских операциях и миссиях», – пояснила Camero-Tech.

Xaver 1000 оснащен системой на основе искусственного интеллекта для слежения за живой целью, а также собственной 3D-технологией «Sense-Through-The-Wall», которая позволяет обнаруживать и видеть людей или статические объекты за стенами и препятствиями с высоким разрешением.

Изображения представляются на уровне отдельных частей тела, даже если цели сидят, стоят или лежат. При этом не имеет значения, если цели оставались на одном и том же месте в течение длительного времени. Пользователи могут также использовать систему для более детального определения роста объектов – то есть того, являются ли они взрослыми, детьми или животными, что дает спецслужбам в их работе очевидное преимущество в знании, с чем конкретно им придется иметь дело.

С учетом этого Xaver 1000 можно считать незаменимой системой для военных, правоохранительных органов, поисково-спасательных групп и разведывательных подразделений, работающих в различных ситуациях, включая враждебную городскую среду и места стихийных бедствий. Устройство может управляться одним человеком и становится готовым к использованию после одного нажатия кнопки.

«Xaver 1000 определяет наиболее подходящий подход для обеспечения успешных спасательных операций в различных оперативных сценариях, где требуется достоверная информация о скрытых живых объектах. Трехмерное изображение с высоким разрешением и другие мощные инструменты системы обеспечивают исключительный уровень ситуационной осведомленности», – отмечает Амир Беери, генеральный директор и основатель Camero-Tech.

Xaver 1000 управляется 10,1-дюймовым (25,7 см) сенсорным дисплеем с простым пользовательским интерфейсом. Для анализа после миссии, обучения и подведения итогов дисплей также включает простую навигацию по меню и встроенный функционал записи и воспроизведения данных.

Производитель подчеркивает, что технология «полностью безрадиационная» и соответствует международным требованиям относительно допустимых уровней облучения человека.

Camero-Tech входит в состав Samy Katsav Group (также известной как SK Group), а также является мировым лидером и пионером в разработке, производстве и маркетинге сверхмощных импульсных радаров.

Материнская компания SK Group специализируется системах передовой обороны, решениях для правоохранительных органов, морской инфраструктуре и решениях по безопасности сооружений. Группа также разрабатывает системы стрелкового оружия, электрооптические и лазерные приборы, системы визуализации, военно-морские решения и многое другое, опираясь на израильские инновации.

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