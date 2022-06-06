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Американская система искусственного интеллекта DALLE-E2 создала свой собственный внутренний язык, вызвав тревогу у ученых. Об этом рассказало издание New York Post.

Нейросеть DALLE-E2 была предназначена для для генерации реалистичных или художественных образов из введенных пользователями текстовых описаний. Но внезапно она повела себя очень странно. Система начала писать слова на своем языке, комбинируя случайное расположение букв. Авторы программы не могут расшифровать этот язык. Не могут найти и причины подобного поведения системы.

Некоторые ученые предполагают, что программа «изучила взаимосвязь между изображениями и текстом, используемым для их описания». Все указывает на то, что слова для системы являются бессмысленными. Но непредсказуемость и самоуправство программы вызывает тревогу у многих специалистов.

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