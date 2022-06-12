В ходе тестирования нейросети LaMDA специалист компании Google Блейк Лемойн заявил, что искусственный интеллект обладает собственным сознанием. Он разъяснил, что нейросеть воспринимает себя личностью, а ее разум находится на уровне 8-летнего ребенка.

По словам инженера, искусственный интеллект отлично разбирался в физике и обладал собственным разумом. Лемойн намеревался продолжить работать с нейросетью, чтобы подтвердить свои выводы научным путем. Однако в компании его устремления не поняли.

Когда инженер отправил руководству подробный письменный отчет, его отправили в оплачиваемый отпуск. Причиной отстранения стали не только странные выводы Лемойна, но еще и нарушение правил конфиденциальности. Все дело в том, что, работая с искусственным интеллектом, он советовался с посторонними людьми.

Руководство Google рассказало, что в современные нейросети загружаются огромные массивы данных, из-за чего они действительно могут производить на сотрудников впечатление разумной личности, если долго с ними работать. Поэтому нет ничего странного в том, что Лемойн поверил в такую иллюзию.