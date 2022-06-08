Китайский стартап Pantuo Aviation представил демонстрационный прототип Pantala Concept H – воздушного такси класса eVTOL (электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой), способного развивать скоростью до 300 км/ч. Об этом сообщает интернет-издание Interesting Engineering (IE). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Со времени показа компанией Pantuo Aviation впечатляющих визуализаций своего воздушного такси прошло более года, но отсутствие спецификаций и прототипа привели к некоторым сомнениям в кругах специалистов отрасли о перспективах этой разработки. Теперь китайская компания во многом развеяла негатив, обнародовав видео с прототипом T1 – демонстратором технологии модели Pantala Concept H в уменьшенном ровно наполовину масштабе.

С показом T1 Pantuo Aviation подтвердила свои заявления, сделанные в прошлом году, что ее полномасштабный электрический летательный аппарат Pantala H будет использовать литий-ионные батареи и оснащаться 22 электрическими канальными вентиляторами большого диаметра, а не открытыми роторами. Перспективное воздушное такси будет летать со скоростью более 300 км/ч и обладать дальностью полета на одной зарядке в 250 км.

По словам Pantuo Aviation, основная задача для T1 – проверить возможность тандемной компоновки и воздуховодного крыла с распределенной конфигурацией силовой установки. «Благодаря разработке T1 мы также создали передовые возможности междисциплинарного моделирования и проверили критическую аэродинамику концепции, электрическую энергетическую систему и конструкцию управления полетом», – пояснила компания в своем заявлении.

Pantuo Aviation заявила, что в течение прошедшего года провела наземные этапы испытаний прототипа Concept H, а также тестирования технологий, связанные с производством и сборкой. По итогам моделирования с использованием системы инженерной разработки на основе цифровых моделей нескольких итераций своей масштабированной модели получилось создать прототип, который был продемонстрировал в представленном сейчас видео.

Компания заявила, что ее работа за последний год заложила прочную основу для разработки полномасштабной системы Pantala H. 22 вентилятора летательного аппарата обеспечат дополнительную избыточность, чтобы обеспечить пассажирам более безопасные условия полета. Также разработчиками отмечено, что крыло Pantala H будет изменять свое положение при переходе из вертикального режима полета в нормальный.

По оценкам Pantuo Aviation, компания нацелена пройти сертификацию и начать обслуживание не позднее 2027 года. Экспертами отрасли прогнозируется, что к 2030 году индустрия летающих такси достигнет объема капитализации в 6,63 миллиарда долларов.

«Летающие такси класса eVTOL способны революционизировать общественный транспорт, значительно сократив время в пути и в городских условиях, и между городами. Американские стартапы в этой сфере Lilium и Volocopter заявили, что они запустят свои услуги летающих такси примерно в 2024 году. Другим игрокам, таким как китайская Pantuo Aviation, возможно, придется наверстывать упущенное», – заключает IE.