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Киберпреступники из группы RansomHouse взяли на себя ответственность за взлом серверов одного из крупнейших производителей процессоров – компании AMD. В результате хакерской атаки было похищено 450 гигабайт данных. Об этом пишет издание Restore Privacy.

О каких именно данных идёт речь, в сообщении не указывается. Сами хакеры заявляют, что фактически взломом не занимаются, а представляют интересы других взломщиков, которые и обеспечили техническую часть атаки на сервера.

В подтверждение своих слов злоумышленники опубликовали пароли сотрудников AMD, а также некоторые файлы из внутренней сети корпорации. Хакеры заявили, что проникнуть в сеть IT-гиганта была не так уж и сложно – работники корпорации использовали для защиты данных относительно простые пароли.

В самой AMD факт взлома и утечки информации не подтвердили, но уточнили, что о заявлении RansomHouse компании известно. Сейчас ведётся расследование инцидента.

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