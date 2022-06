В Париже прошла выставка технологий и стартапов, гостем которой стал президент Украины Зеленский. А точнее, его голограмма в футболке с надписью Come to the dark side («Переходи на Темную сторону»).

Голограмма «приставала» к посетителям и просила денег на «восстановление страны». Также она выступила перед европейцами с короткой речью:

«Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект “Звездных войн”, который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю».

Напомним, что США и Европа регулярно выделяют средства Украине. Так, ЕС за 10 последних недель отправил в Киев около 4 миллиардов евро. Но самая крупная помощь как на военные, так и на гуманитарные цели поступает из Соединенных Штатов.