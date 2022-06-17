читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Париже прошла выставка технологий и стартапов, гостем которой стал президент Украины Зеленский. А точнее, его голограмма в футболке с надписью Come to the dark side («Переходи на Темную сторону»).

Голограмма «приставала» к посетителям и просила денег на «восстановление страны». Также она выступила перед европейцами с короткой речью:

«Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект “Звездных войн”, который мы претворяем в жизнь: мы тоже победим империю».

Напомним, что США и Европа регулярно выделяют средства Украине. Так, ЕС за 10 последних недель отправил в Киев около 4 миллиардов евро. Но самая крупная помощь как на военные, так и на гуманитарные цели поступает из Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

Военный эксперт Евсеев рассказал о подавленном моральном духе украинских нацистов

Украинские военные, которые находятся на передовой в Донбассе, уже не способны оказывать достойное сопротивление из-за подавленного боевого духа, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев. Он напомнил, что боевики ВСУ массово сдаются

Княгиня Монако Шарлен запретила супругу прикасаться к ней

Княгиня Монако Шарлен во время светских мероприятий старается держаться подальше от своего супруга Альбера II. Кроме того, она запретила возлюбленному вообще прикасаться к ней. Поклонники пары после каждого ее совместного

В Минстрое РФ определили, что будут восстанавливать на Донбассе в первую очередь

Подготовка к новому учебному году и к новому отопительному сезону – первоочередные задачи, которые будут решать российские власти при восстановлении Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение приняли в Минстрое
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |