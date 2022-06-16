Смольный расторг соглашение о намерениях с компанией «Мегалайн», нацеленное на развитие территории «Горской». О причинах подобного поведения петербургских властей рассказал бизнесмен Геннадий Корупятник на полях ПМЭФ-2022.

«Мегалайн» планировал превратить территорию бывшей промзоны у Финского залива в IT-кластер с общественными и образовательными пространствами. По разным оценкам, это позволило бы создать от 15 до 20 тыс. новых рабочих мест. Между организацией и Смольным было достигнуто соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2021, однако теперь петербургские чиновники отказались от своих обязательств.

По словам гендиректора «Мегалайна», нынешний губернатор Северной столицы Александр Беглов сразу сомневался в этом проекте. Не исключено, что именно поэтому градоначальник оттягивал его реализацию до последнего и проигнорировал колоссальный опыт девелопера, заключил Корупятник.

Теперь «Горская» окажется в руках «Яхт-клуба Санкт-Петербурга», с которым Смольный подписал новое соглашение. Сообщается, что компания «Мегалайн» предлагала инвестиции в размере 200 млрд рублей по сравнению с нынешними 10 млрд. Строительством в «Горской» может заняться и одна из структур «Газпрома», заместителем гендиректора по общим вопросам в которой работает зять Беглова Павел Белов.