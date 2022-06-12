Российские ВС задействовали крылатые ракеты «Калибр» для очередного удара по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Портал Avia.Pro сообщил, что фрегат Черноморского флота атаковал склады с боеприпасами в Тернопольской области.

Помимо многочисленных снарядов уничтожены также переносные зенитно-ракетные и противотанковые комплексы, которые Киеву регулярно отправляет Запад, артиллерийские орудия и другое вооружение.

Пока неизвестно, сколько военнослужащих ВСУ было ликвидировано этим ракетным ударом, однако есть информация, что на базе в Тернопольской области в момент атаки находилось не менее 80 наемников и 200 боевиков.

Атака крылатыми ракетами была настолько неожиданной, что ВСУ даже не сумели отследить «Калибры» и попытаться их перехватить, сообщают авторы публикации.