Необычное транспортное средство под названием Speeder P2 – летающий мотоцикл с возможностями вертикального взлета и посадки (VTOL) – представила американская компания Mayman Aerospace на саммите стартапов Draper Venture Network в Калифорнии. Об этом сообщает портал Fly News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Фактически, идея «летающих мотоциклов» не нова, но мало кто из их создателей вышел на уровень коммерчески эффективных моделей. Как правило, это конструкции по типу квадрокоптеров, рассчитанные на низковысотные полеты. Такие машины-ховербайки предназначались для внутригородского передвижения, доставки товаров на сравнительно небольшие расстояния.

Speeder P2 от предшественников отличает прежде всего отсутствие «коптерных» роторов для подъема и движения. Также нет у него питания от батарей и электродвигателей. Вместо этого «летающий мотоцикл» оснащен восемью реактивными двигателями, которые работают на современном экологически чистом авиационном топливе типа SAF. Компания-производитель утверждает, что Speeder будет стоить «значительно дешевле вертолета».

Базовая конструкция платформы Speeder P2 с корпусом из углеродного волокна позволяет устанавливать на ней сиденье для пилота и размещать специализированный груз, например – бак для воды и шланговую систему для тушения пожаров, капсулу для срочной медицинской эвакуации. «Летающий мотоцикл» можно переоборудовать в разнотипное воздушно-транспортное средство для использования в поисково-спасательных, правоохранительных и военных целях.

Ожидается, что летные испытания Speeder P2 начнутся в третьем квартале текущего года в дистанционно-управляемом режиме с земли, а в последнем квартале 2022 года – с пилотом за штурвалом. Возможности опциональной конфигурации в беспилотном и пилотируемом вариантах значительно расширяют потенциальные возможности машины.

Они впечатляют: в беспилотном грузовом режиме Speeder P2 сможет пролететь почти 650 км со скоростью более 800 км/ч и нести полезную нагрузку до 450 кг. Среди систем безопасности следует выделить бортовую электронную систему управления полетом, которая позволяет автоматически регулировать мощность и углы наклона реактивных турбин в случае выхода из строя любого из двигателей, для поддержания сбалансированного полета.

«Если стоит задача нести определенную полезную нагрузку, при том. чтобы этот летательный аппарат обладал повышенной дальностью полета и скоростью, единственный способ сделать это с помощью современных технологий – применять реактивные двигатели», – отметил генеральный директор и основатель JetPack Aviation Дэвид Мейман.

Стартап Mayman Aerospace, принадлежащий Jetpack Aviation Corporation, был целенаправленно создан для разработки именно «летающих мотоциклов» вертикального взлета и посадки. «Материнская» компания занималась производством летных костюмов, в том числе – включающих в себя «реактивные» рюкзаки и форсунки, прикрепляемые к рукам для возможности непродолжительного полета.

«Mayman Aerospace раздвигает границы полетов вертикального взлета и посадки и будет продолжать внедрять инновации и внедрять новые технологии, включая водородные турбинные двигатели, электрические вентиляторные реактивные двигатели и турбовентиляторные двигатели, сложные датчики для автономного полета и, возможно, даже сверхзвуковой полет», – сообщил Мейман.