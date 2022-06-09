Высший судебный орган по гражданским делам России отказался принимать обращение «Фирмы Флоридан» по оспариванию решения Федеральной антимонопольной службы о картельном сговоре на рынке петербургского социального питания.

Сотрудники надзорного органа в августе 2020 года смогли обнаружить крупнейший картель в отраслевом рынке страны. По мнению ФАС, предприятия «Артис-Детское питание», «Фирма Флоридан», «База «Мария» и «Лимак-Нева» участвовали в тендерах по организации питания в школах Выборгского и Приморского районов Северной столицы. Конкурсанты заранее определяли, кто окажется победителем в том или ином тендере.

Противостояние «Фирмы Флоридан» и ФАС началось с декабря того же года. Из-за произошедшего компания потеряла более 29,5 млн рублей. Именно такой штраф получило предприятие за вышеуказанный сговор. Сотрудники ведомства также не исключают возможности того, что комбинат мог снижать свои финансовые показатели искусственным образом.