Согласно новому исследованию, проведенному в США специалистами клиники Майо и Университета штата Вашингтон, электронные повязки могут стать эффективной альтернативой антибиотикам при лечении раневых инфекций. Об этом сообщает портал MedicalXpress. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В недавнем совместном исследовании специалистов клиники Майо, проведенном на мышах, были успешно опробованы инновационные электрохимические повязки, производящие перекись водорода. Под контролем носимых устройств подачи напряжения повязки, наложенные на рану, в которой присутствовали биопленочные бактерии, устойчивые к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA), через 2 дня лечения ликвидировали очаг заражения.

На сегодняшний день у людей с раневыми повреждениями типичное лечение включает очистку раны с использованием различных растворов, включая перекись водорода, нанесение антисептических кремов или мазей, а иногда и введение антибиотиков. Если раны не заживают, они могут перейти в хроническую стадию, с которой особенно трудно справиться.

Исследования показали, что хронические раны часто содержат так называемые биопленки – сообщества микроорганизмов, прикрепляющихся к поверхностям. Бактерии, присутствующие в таких биопленках, могут размножаться и сопротивляться воздействию антибиотиков, поэтому их трудно лечить даже при длительном воздействии. Кроме того, длительное использование антибиотиков нередко приводит к селекции особо устойчивых к антибиотикам бактерий. Раны, покрытые биопленкой, часто встречаются у пациентов старшего возраста, больных диабетом или с ослабленным иммунитетом.

«Раневые инфекции распространены и могут быть сложными для лечения. Таким образом, важно разработать новые стратегии, технологии и схемы лечения, которые не зависят от антибиотиков», – отметил ведущий автор исследования Яш С. Раваль, старший научный сотрудник отдела клинической микробиологии клиники Майо в Рочестере (штат Миннесота).

Для обработки ран очень часто используется раствор перекиси водорода. Хотя он обладает антибактериальными и ранозаживляющими свойствами, этот раствор химически нестабилен и поэтому его действие кратковременно. Доктор Раваль и его коллеги разработали электронные повязки для непрерывного производства перекиси водорода для лечения раневых инфекций.

«В частности, мы разработали и исследовали антибактериальные свойства нового типа повязки, которая непрерывно вырабатывает перекись водорода за счет приложения определенного отрицательного напряжения», – пояснил доктор Раваль.

В ходе проверочного эксперимента исследователи создали раны на мышах и заразили их MRSA, чтобы создать соответствующие биопленки на ранах. Затем они лечили инфицированные раны с помощью носимой электронной повязки. В итоге новые электронные повязки, производящие перекись водорода, уменьшили популяцию бактериальной биопленки на 99 процентов. Результаты этого исследования были представлены на ASM Microbe 2022 – ежегодном собрании Американского общества микробиологии.