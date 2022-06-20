Новая модель электрического мотоцикла, получившая наименование CFMoto 300 GT-E, специально разрабатывалась для использования полицией в КНР. Об этом сообщает интернет-издание Electrek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В идее электрических мотоциклов для полиции уже давно нет ничего нового, а более эффективные двухколесные транспортные средства решают ряд проблем, связанных с высокими затратами на топливо и улучшенным текущим обслуживанием. Тем не менее, новинка CFMoto 300 GT-E вполне достойна особого внимания.

В китайской компании CFMoto заявили, что новый мотоцикл был «специально создан для удовлетворения потребностей полицейских управлений в мегаполисах Китая», и его технические характеристики, похоже, подтверждают это утверждение.

Электрический мотоцикл производства КНР относится к классу, эквивалентному 300-400 куб. см. Он не предназначен для сверхвысоких скоростей, но 120 км/ч должно хватить для городских патрулей и случайных погонь. Тем более, что лишь в немногих городах есть улицы, на которых возможно достичь более высокой скорости.

Мотоцикл оснащен электродвигателем с пиковой мощностью 16,8 кВт (22 л.с.), который не плавит резину, но в состоянии обогнать большинство подобных мотоциклов и скутеров своего класса благодаря более высокому крутящему моменту, создаваемому электродвигателями при запуске.

Довольно большой запас хода в 150 км способен обеспечить эффективное городское патрулирование, хотя увеличивает вес мотоцикла до ошеломляющих 224 кг. Существуют электрические мотоциклы со значительно большим запасом хода , но, как правило, они предназначены для езды прежде всего по шоссе. CFMoto 300 GT-E, напротив, предназначен для использования в городской среде, где его 150 км хода вполне смогут занять полный день езды.

Также CFMoto 300 GT-E оснащен 7-дюймовым TFT-дисплеем, перевернутой передней вилкой, антиблокировочной системой тормозов Bosch, запуском без ключа и, конечно же, полной сиреной и световым пакетом, необходимым для использования в полиции.

Мотоцикл получил дизайн с минималистичным передним обтекателем, который должен помочь увеличить его диапазон по сравнению с более распространенными в отрасли вариациями родстеров. Помимо использования в полиции, остаются предположения, что за ним может последовать и гражданский вариант.

Большинство полицейских электрических мотоциклов на Западе, наоборот, основывались на ранее вышедших гражданских моделях. Например, Harley-Davidson LiveWire таким образом нашел применение в качестве полицейского мотоцикла в Великобритании и в США, дооснастившись специальным оборудованием.

Электрические мотоциклы Zero также широко использовались полицейскими управлениями для патрулирования, включая довольно забавный пример, когда один из них остановил Tesla – что впоследствии было названо «самым тихим полицейским преследованием». Даже электрические скутеры BMW получают полицейское применение, оснащаясь для использования в патрулях специальными обновлениями.

Полицейские множества стран мира считают полезными электрические двух- и трехколесные транспортные средства даже меньшего размера, начиная от электрических велосипедов и заканчивая стоячими электрическими трициклами.

Электрические велосипеды, обладающие скоростью до 80 км/ч, также были выпущены в полицейских версиях. Хотя подобные модели уже значительно расширяют определение «велосипедов», поскольку их часто считают легкими электрическими мотоциклами, пусть и с прикрепленными вспомогательными рудиментарными педалями.