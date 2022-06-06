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Более заразный штамм вируса оспы обезьян в ближайшее время вряд ли появится. Во всяком случае, соответствующих предпосылок пока не просматривается. Такое мнение высказали в научном центре “Вектор”, одном из структурных подразделение Роспотребнадзора.

Как сообщает ТАСС, специалисты “Вектора” отмечают, что сам по себе вирус оспы обезьян достаточно стабилен и не похоже, чтобы он мутировал в сторону более заразного варианта.

На территории России случаев заражения обезьяньей оспой не зарегистрировано. Между тем по данным Всемирной организации здравоохранения, в нетипичных для этого заболевания странах Европы отмечено уже более семисот случаев инфицирования людей.

В “Векторе” уточнили, что, как правило, оспа обезьян протекает у заразившихся в лёгкой форме. Осложнения могут быть у людей с иммунодефицитом и детей. Вирус между людьми передаётся воздушно-капельным путём при длительном контакте. Однако в “Векторе” не исключили, что оспа обезьян может передаваться и путём половым.

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