Резкая вспышка обезьяньей оспы в странах Европы могла произойти по двум причинам. Первая – вирус, которые вызывает это заболевание, могли искусственно изменить, чтобы сделать его более заразным. Вторая – иммунная система человека за последние десятилетия сильно ослабла и не способна противостоять инфекции. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он отметил, что сегодняшние представления об оспе обезьян относятся к полувековой давности. И не исключено, что за это время была проведена селекция вируса, которая сделала его более заразным. Либо же человеческий иммунитет перестал реагировать на этот вирус так, как надо.

Чепурнов также допустил, что сейчас не исключён и вариант распространения близкородственного к оспе обезьян вируса. По словам специалиста, существует несколько таких вирусов, но их биология ещё плохо изучена.

Оспа обезьян – инфекционное заболевание, которое от человека к человеку передаётся воздушно-капельным путём при длительном контакте. До недавнего времени вспышки заболевания фиксировались, в основном, в африканских странах. В мае этого года вспышка обезьяньей оспы произошла в Европе. По данным ВОЗ, инфекция к настоящему времени поразила около тысячи человек. Пока медики заявляют, что у большинства пациентов, оспа обезьян протекает в лёгкой форме.

В России случаев заражения оспой обезьян нет.