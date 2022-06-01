После того, как во Франция первой в мире утвердила закон о введении обязательных фильтров на стиральные машины с 2025 года, экологические активисты Великобритании требуют от властей страны аналогичных шагов в борьбе с загрязнением пластиковым микроволокном. Об этом пишет Forbes. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Экологические активисты призвали британское правительство ввести юридические нормативы с требованием, чтобы все новые стиральные машины были оснащены фильтрами для микропластика. В открытом письме министру окружающей среды Джорджу Юстису представители нескольких ведущих организаций, в том числе Keep Britain Tidy, Greenpeace UK и Surfers Against Sewage, предупреждают, что в мире только при стирке одежды более 500 000 тонн микроволокон ежегодно выбрасываются в океан.

Согласно данным исследований, упомянутым в письме эко-активистов, одна стиральная машина может выбрасывать в окружающую среду порядка 700 000 микроволокон при каждой стирке. Там же говорится, что, установив фильтры из микрофибры, этот показатель можно уменьшить почти на 90%.

Британские экологи ссылаются на пример Франции, которая «показала настоящее лидерство», став первой страной в мире, предпринявшей законодательные шаги в борьбе с загрязнением пластиковым микроволокном, включая введение обязательных фильтров на стиральные машины с 2025 года.

Депутат от Южного Лестершира Альберто Коста уже внес в британский парламент соответствующий инициативный законопроект, требующий от производителей устанавливать фильтры для улавливания микропластика в новые бытовые и коммерческие стиральные машины, а также полнее исследовать последствия попадания микропластика из стиральных машин в сточные воды и повышать осведомленность общественности в этом вопросе.

Меган Кортен Скотт, политический активист Greenpeace UK, отметила: «Микропластики обнаруживаются в глубинах океана и арктических морских льдах, угрожая здоровью этих древних экосистем и живым организмам в них. Необходимы незамедлительные действия со стороны правительства и промышленности по устранению ущерба, нанесенного природе и нашему здоровью».

Еще три года назад Комитет по экологическому аудиту рекомендовал правительству содействовать сотрудничеству между розничными торговцами одеждой и производителями стиральных машин, чтобы взять на себя инициативу в решении проблемы загрязнения микропластиком. Правительственная поддержка обязательной фильтрации в стиральных машинах стала бы важнейшим шагом на этом пути.

В марте производитель бытовой техники Grundig опубликовал итоги опроса, которые показали, что почти половина (49%) британцев не знали, что синтетические волокна, выбрасываемые при стирке, стали основным источником пластикового загрязнения океанов. В то же время три четверти людей, по данным этого опроса, согласились с необходимостью повышения осведомленности о скрытых опасностях микроволокон.

Лаура Фостер, глава отдела в Обществе охраны морской среды, сказала, что многие люди действительно обеспокоены попаданием пластика в океан. Она также добавила: