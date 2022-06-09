Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала о том, что регулярное употребление авокадо поможет сохранить красоту волос и кожи. Кроме того, продукт снижает риск развития рака кишечника, помогает укреплять иммунитет. Подробности передает издание “Известия“.

Оксана Михалева говорит о том, что авокадо является очень полезным продуктом, несмотря на свою калорийность. Доктор прокомментировала: «Эти жирные кислоты предотвращают развитие атеросклероза сосудов, защищают наш организм от хронического воспаления и сахарного диабета второго типа. Кроме того, они поддерживают иммунитет и состояние кожи и волос, делая волосы блестящими, а кожу бархатистой и нежной».

Но людям с избыточным весом не стоит слишком часто включать авокадо в свой рацион. В его составе есть группы В (В5, В6, В9), С, Е и К. Авокадо богат калием, магнием, цинком, марганцем и медью. Все эти витамины и микроэлементы благотворно влияют на работу сердца, мышц и сосудов.